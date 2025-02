Em busca das quartas, Santos se prepara focado na Inter de Limeira

Portal Veloz |Do R7

O Santos iniciou a preparação para o duelo decisivo contra a Inter de Limeira em busca da classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista.

Saiba mais sobre a preparação do Santos e os detalhes do confronto acessando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz: