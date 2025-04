Em Campinas, Parque dos Guarantãs ganha novas placas de sinalização e curiosidades Foto: Prefeitura de CampinasA história e as curiosidades do Parque dos Guarantãs, localizado no Jardim... Portal Veloz|Do R7 17/04/2025 - 08h06 (Atualizado em 17/04/2025 - 08h06 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA história e as curiosidades do Parque dos Guarantãs, localizado no Jardim Nova Europa, em Campinas, agora podem ser exploradas por meio de novas placas informativas instaladas no bosque. A sinalização foi inaugurada em abril e apresenta a trajetória do local e sua biodiversidade, conectando os visitantes com a memória do espaço e incentivando a preservação ambiental.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa iniciativa que transforma o Parque dos Guarantãs em um passeio educativo e consciente!

