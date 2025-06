Em Campinas, travessia da av. Papa Paulo VI no Jardim do Trevo recebe semáforo com botoeiras Foto: Prefeitura de CampinasA Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) implantou um novo semáforo... Portal Veloz|Do R7 27/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h37 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) implantou um novo semáforo junto à passarela da avenida Prestes Maia. Os equipamentos começam a funcionar a partir das 10h desta sexta-feira, 27 de junho, garantindo mais segurança aos motoristas e pedestres que circulam na avenida Papa Paulo VI, na região do Jardim do Trevo, em especial usuários do transporte público coletivo. A avenida Papa Paulo VI fica às margens da Prestes Maia.

