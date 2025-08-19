Em entrevista exclusiva, organizador revela novidades da 13ª Festa da Laranja, que começa nesta semana em Limeira Fábio D’Andrea antecipou novidades e deu detalhes sobre o evento gratuito, que acontece de 21... Portal Veloz|Do R7 19/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Fábio D’Andrea antecipou novidades e deu detalhes sobre o evento gratuito, que acontece de 21 a 24 de agosto, no Parque Cidade.

Não perca a chance de saber tudo sobre essa festa imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Trump liga para Putin para marcar encontro trilateral com Zelensky

41º Mutirão de Empregos Sorocaba edição especial “Aniversário de Sorocaba” segue com inscrições abertas

Infestação de ratos é registrada na Secretaria de Obras em Limeira, denuncia sindicato