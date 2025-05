Em Holambra, produtores do Ceaflor ampliam oferta para atender demanda do Dia das Mães O Dia das Mães, celebrado neste ano em 11 de maio, é a data mais... Portal Veloz|Do R7 02/05/2025 - 11h21 (Atualizado em 02/05/2025 - 11h21 ) twitter

O Dia das Mães, celebrado neste ano em 11 de maio, é a data mais importante do calendário para o setor de flores e plantas ornamentais no Brasil, representando notáveis 16% do volume anual comercializado. Segundo dados do Ibraflor, as vendas em 2025 deverão apresentar um crescimento entre 8% e 10% em comparação ao ano anterior. No Ceaflor, alguns produtores aumentaram a oferta de produtos entre 15% e 20% para suprir a demanda e demonstram otimismo, como grande parte dos comerciantes.

Para saber mais sobre como os produtores estão se preparando para essa data especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

