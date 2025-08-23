Em Limeira, obras na rede de água provocam interdição e possíveis oscilações no abastecimento do Jardim Bandeirantes
Intervenção acontece entre os dias 25 e 29 de agosto, na rua Benedito Carlos de Lima; tráfego será interditado no trecho A BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Limeira, dará início na próxima segunda-feira (25) a uma obra de substituição de redes de água na rua Benedito Carlos de Lima, no Jardim Bandeirantes. Os trabalhos seguem até sexta-feira (29), sempre das 7h às 17h.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais informações sobre as obras e possíveis impactos no abastecimento.
