Em Limeira, trechos serão interditados nesta quinta (7) para reparo emergencial na rede de esgoto

A Secretaria dos Transportes e Mobilidade Urbana de Limeira informou que, nesta quinta-feira...

Portal Veloz|Do R7

Prefeitura de LimeiraA Secretaria dos Transportes e Mobilidade Urbana de Limeira informou que, nesta quinta-feira (7), das 6h às 12h, a BRK Ambiental realizará a interdição de trechos viários para a execução de reparo emergencial na rede de esgoto. Não haverá interrupção no abastecimento de água.

