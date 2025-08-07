Em Limeira, trechos serão interditados nesta quinta (7) para reparo emergencial na rede de esgoto
Prefeitura de LimeiraA Secretaria dos Transportes e Mobilidade Urbana de Limeira informou que, nesta quinta-feira (7), das 6h às 12h, a BRK Ambiental realizará a interdição de trechos viários para a execução de reparo emergencial na rede de esgoto. Não haverá interrupção no abastecimento de água.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!
