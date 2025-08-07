Em Limeira, trechos serão interditados nesta quinta (7) para reparo emergencial na rede de esgoto Prefeitura de LimeiraA Secretaria dos Transportes e Mobilidade Urbana de Limeira informou que, nesta quinta-feira... Portal Veloz|Do R7 07/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 08h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Prefeitura de LimeiraA Secretaria dos Transportes e Mobilidade Urbana de Limeira informou que, nesta quinta-feira (7), das 6h às 12h, a BRK Ambiental realizará a interdição de trechos viários para a execução de reparo emergencial na rede de esgoto. Não haverá interrupção no abastecimento de água.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Empresários brasileiros enfrentam incertezas com novas tarifas de importação dos EUA e buscam mercados alternativos

Polícia Militar apreende 8 kg de maconha no Jardim Cervezão, em Rio Claro

Polícia Civil desmonta ponto de tráfico e apreende mais de 3.800 porções de drogas na Comunidade Portelinha, em Piracicaba