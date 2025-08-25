Em Piracicaba, audiência pública discute odor de esgoto no bairro Serra Verde Foto: Câmara Municipal de PiracicabaA Câmara Municipal de Piracicaba, conforme iniciativa do vereador Cássio Luiz... Portal Veloz|Do R7 25/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 25/08/2025 - 10h59 ) twitter

Foto: Câmara Municipal de PiracicabaA Câmara Municipal de Piracicaba, conforme iniciativa do vereador Cássio Luiz Barbosa, o Cássio Fala Pira realiza nesta terça-feira (26), às 18 horas, no Plenário “Francisco Antonio Coelho”, audiência pública “com o objetivo de debater e discutir possíveis soluções para a situação enfrentada pelos moradores da rua Josué Martins, no bairro Serra Verde, os quais, há pelo menos dois anos, vêm reclamando do odor exorbitante de esgoto – problema que persiste, mesmo após diversas visitas de órgãos competentes.

