Em Piracicaba, audiência pública discute odor de esgoto no bairro Serra Verde

Foto: Câmara Municipal de PiracicabaA Câmara Municipal de Piracicaba, conforme iniciativa do vereador Cássio Luiz Barbosa, o Cássio Fala Pira realiza nesta terça-feira (26), às 18 horas, no Plenário “Francisco Antonio Coelho”, audiência pública “com o objetivo de debater e discutir possíveis soluções para a situação enfrentada pelos moradores da rua Josué Martins, no bairro Serra Verde, os quais, há pelo menos dois anos, vêm reclamando do odor exorbitante de esgoto – problema que persiste, mesmo após diversas visitas de órgãos competentes.

Para mais detalhes sobre essa importante discussão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

