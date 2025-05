Em Piracicaba, contas de 2022 serão avaliadas em audiência pública no dia 21 de maio Foto: Câmara de PiracicabaA Câmara Municipal de Piracicaba vai realizar, no dia 21 de maio,... Portal Veloz|Do R7 12/05/2025 - 11h48 (Atualizado em 12/05/2025 - 11h48 ) twitter

Foto: Câmara de PiracicabaA Câmara Municipal de Piracicaba vai realizar, no dia 21 de maio, às 14 horas, no Plenário, audiência pública sobre as contas do município referentes ao exercício financeiro de 2022, durante o governo do ex-prefeito Luciano Almeida. Foi aprovado, na 24ª Reunião Ordinária, nesta quinta-feira (8), o requerimento nº 341/0205, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre a audiência pública e os detalhes das contas de 2022!

