Em Piracicaba, linha 817 terá ampliação de atendimento no Nova Suíça a partir de sábado (28) Foto: Prefeitura de PiracicabaA Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes de Piracicaba informou que,... Portal Veloz|Do R7 27/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ISABELA BORGHESE

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes de Piracicaba informou que, a partir de sábado (28), a linha do transporte coletivo 817 terá melhorias no itinerário com a ampliação do atendimento aos condomínios Residencial Nova Suiça 06, 07 e 08.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Portal Veloz:

Semae Piracicaba vai trocar mais de 19 km de rede e adutoras no bairro Santa Terezinha

Gasto por habitante da Câmara de Limeira é 39,7% menor que média estadual, segundo Mapa das Câmaras

Contrato de drenagem expirado: vereador Waguinho da Santa Luzia questiona situação do serviço em Limeira