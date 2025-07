Em Piracicaba, moradores da estrada Antônio Dias Rodrigues sofrem com transtornos e pedem ajuda de vereador Foto: Câmara de PiracicabaNa manhã desta segunda-feira (7), o vereador Thiago Ribeiro (PRD) esteve no bairro... Portal Veloz|Do R7 08/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 08/07/2025 - 10h18 ) twitter

Foto: Câmara de PiracicabaNa manhã desta segunda-feira (7), o vereador Thiago Ribeiro (PRD) esteve no bairro Campestre, em Piracicaba, onde atendeu ao convite do morador Alexandre, que relatou os inúmeros transtornos enfrentados por quem reside na estrada Antônio Dias Rodrigues, especialmente nas proximidades do número 6539. A principal reivindicação foi a aplicação de raspa de asfalto ao longo do trecho, que atualmente sofre com o tráfego intenso de veículos e a consequente formação de poeira.

