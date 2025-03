Em Rio Claro, Café com CEO’s falará sobre futuro da inovação Imagem: Prefeitura de Rio ClaroA fim de estimular negócios e aquecer os setores produtivos de... Portal Veloz|Do R7 20/03/2025 - 10h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 10h27 ) twitter

Imagem: Prefeitura de Rio ClaroA fim de estimular negócios e aquecer os setores produtivos de Rio Claro, a prefeitura realiza na próxima quarta-feira (26) o evento Café com CEO’s, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, a partir das 8h30. Voltada a empresários, gestores e profissionais em geral, a iniciativa tem inscrições gratuitas abertas no endereço eletrônico https://sde.rioclaro.sp.gov.br/cafecomceos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre o evento!

