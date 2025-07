Em ritmo de decisão, Independente recebe Tanabi Foto: Rogério RuedaO Independente inicia nesse sábado, dia 26 de julho, a série de 4... Portal Veloz|Do R7 26/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 26/07/2025 - 08h17 ) twitter

Foto: Rogério RuedaO Independente inicia nesse sábado, dia 26 de julho, a série de 4 jogos que podem levar o clube ao acesso no futebol paulista. A partida contra o Tanabi, às 16h, no Pradão, é decisiva. O time de Limeira precisa da vitória em seu estádio para manter a chance de classificação no Campeonato da Segunda Divisão.

