Em situação complicada na Libertadores, Fla enfrenta Central Córdoba Adriano Fontes/Flamengo Em situação complicada no Grupo C da Copa Libertadores, o Flamengo entra em... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 10h28 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h28 )

Em situação complicada no Grupo C da Copa Libertadores, o Flamengo entra em campo, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (7) no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero (Argentina), para encarar justamente a única equipe que o derrotou na primeira fase da competição continental, o Central Córdoba (Argentina). A Rádio Nacional transmite ao vivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto decisivo!

