Em Sorocaba, construção da segunda fase da Marginal do Córrego Itanguá tem obras iniciadas Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Parcerias (Separ), deu... Portal Veloz|Do R7 23/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 23/08/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Parcerias (Separ), deu início, na manhã desta sexta-feira (22), às obras do projeto de construção da segunda fase da Marginal do Córrego Itanguá e do Parque Linear Itanguá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre essa importante obra para a cidade!

Leia Mais em Portal Veloz:

Câmara de Limeira pauta seis projetos para sessão ordinária de segunda-feira (25)

Desenvolve Santa Bárbara oferece 1.314 vagas de emprego

PAT disponibiliza 364 vagas de emprego em Americana