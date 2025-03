Em Sorocaba, mais de 600 porções de drogas são recolhidas em dois casos de tráfico envolvendo jovens Foto: Prefeitura de SorocabaA Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba aprendeu um total de 634 porções drogas... Portal Veloz|Do R7 12/03/2025 - 12h31 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h31 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaA Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba aprendeu um total de 634 porções drogas na segunda-feira (10), em duas ocorrências de tráfico de entorpecentes envolvendo jovens, próximos de escolas. Uma delas foi no Parque São Bento, Zona Norte da cidade, em que um jovem de 18 foi preso em flagrante. A outra, no Jardim Alegria, na região do Éden, um rapaz de 16 anos acabou apreendido.

Saiba mais sobre essas ocorrências e suas implicações no Portal Veloz. Consulte a matéria completa.

