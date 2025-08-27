Em Sorocaba, moto é apreendida com mais de R$ 80 mil em débitos
Foto: GCM de SorocabaA Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba prestou apoio a uma ocorrência de trânsito atendida por agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade (Semob), às 9h desta terça-feira (26), na região do Além-Ponte. O caso culminou na apreensão de uma motocicleta com mais R$ 80 mil em débitos de multas e documentação irregular.
Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
