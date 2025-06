Em Sorocaba, PR2 instala estrutura inédita no Brasil para manutenção de sistemas a laser Foto: Prefeitura de SorocabaA indústria de máquinas e equipamentos a laser no Brasil acaba de... Portal Veloz|Do R7 28/06/2025 - 12h36 (Atualizado em 28/06/2025 - 12h36 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaA indústria de máquinas e equipamentos a laser no Brasil acaba de ganhar um reforço estratégico em infraestrutura de ponta. A PR2 Group, distribuidora especializada em soluções industriais a laser, inaugurou, no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), um laboratório Classe 100 ISO‑5 — ambiente de extrema pureza do ar, voltado à manutenção de componentes sensíveis, tais como cabeçotes de corte e geradores a laser, sendo a primeira do gênero no País.

Saiba mais sobre essa inovação e seu impacto no setor acessando a matéria completa no Portal Veloz.

