Em Sumaré, Sebrae Tá Aqui atende microempreendedores em ação no Jardim Maria Antonia e segue nesta quinta (24) para o Residencial Bordon Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,... Portal Veloz|Do R7 23/07/2025 - 09h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 09h17 )

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, realizou nos dias 21 e 22 de julho a ação “Sebrae Tá Aqui”, em parceria com o Sebrae-SP. A iniciativa aconteceu no Jardim Maria Antonia e ofereceu atendimentos gratuitos a dezenas de microempreendedores individuais (MEIs) e microempresas, com orientações sobre abertura, regularização e formalização de negócios.

