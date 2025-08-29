Emdec faz operação de trânsito neste sábado para jogo entre Ponte Preta x Londrina
Aérea estádio Moisés Lucarelli da Ponte Preta em Campinas S.P. Brasil 01 Julho 2024 foto...
Aérea estádio Moisés Lucarelli da Ponte Preta em Campinas S.P. Brasil 01 Julho 2024 foto Firmino PitonAs ações operacionais da Emdec começam na madrugada deste sábado. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) fará uma operação de trânsito na região do estádio Moisés Lucarelli, na Ponte Preta, neste sábado, 30 de agosto. A ação acontece por causa da partida entre a Ponte e o Londrina a partir das 17h. O jogo é válido pela 19ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro 2025.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz
