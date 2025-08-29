Emdec faz operação de trânsito neste sábado para jogo entre Ponte Preta x Londrina Aérea estádio Moisés Lucarelli da Ponte Preta em Campinas S.P. Brasil 01 Julho 2024 foto... Portal Veloz|Do R7 29/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 17h58 ) twitter

Aérea estádio Moisés Lucarelli da Ponte Preta em Campinas S.P. Brasil 01 Julho 2024 foto Firmino PitonAs ações operacionais da Emdec começam na madrugada deste sábado. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) fará uma operação de trânsito na região do estádio Moisés Lucarelli, na Ponte Preta, neste sábado, 30 de agosto. A ação acontece por causa da partida entre a Ponte e o Londrina a partir das 17h. O jogo é válido pela 19ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro 2025.

