Emdec faz operação no trânsito para gravação de filme em frente ao Paço Municipal Utilização do espaço das 18h até 4h30 desvia trânsito da Anchieta para pista interna A... Portal Veloz|Do R7 23/05/2025 - 18h56 (Atualizado em 23/05/2025 - 18h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Utilização do espaço das 18h até 4h30 desvia trânsito da Anchieta para pista interna A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai prestar apoio operacional à gravação de cenas de um filme de ação em Campinas, programadas para este sábado, 24 de maio, e domingo, 25 de maio. As filmagens acontecerão entre 18h e 4h30 da madrugada, com locações em frente ao Paço Municipal, na passarela de pedestres em frente à Prefeitura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre as operações no trânsito durante as filmagens!

Leia Mais em Portal Veloz:

Mulher tenta vacinar bebê reborn em UBS de Itajaí (SC) e se exalta após negativa de profissionais

Polícia Civil desmonta estação clandestina de envio massivo de SMS na zona sul de São Paulo

EMEF Darcy Ribeiro recebe premiação de etapa do Campeonato de Tampinhas, em Americana