Emdec regulamenta isenção de taxas de estadia no Pátio; entenda
27/05/2025 - 11h37

Foto: Prefeitura de CampinasAs regras para obter a isenção das taxas de estadia dos veículos removidos ao Pátio Municipal de Campinas foram publicadas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) no Diário Oficial do Município nesta terça-feira, 27 de maio, na Resolução Nº 171/2025. A Lei 16.751/2025, que trata do assunto, é de autoria do vereador Rodrigo Luis de Barros Almeida (Rodrigo da FarmaDic), e foi sancionada pelo prefeito Dário Saadi. O regramento formalizado pela Emdec considera que, atualmente, os procedimentos para a liberação administrativa de veículos podem ser cumpridos pelo Whatsapp (19-3731-2910) também aos sábados, das 8h às 13h; e em pontos facultativos, das 8h às 17h.

