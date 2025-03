EMEF Paulo Freire promove 15º Passeio Ciclístico Solidário no dia 6 de abril em Americana Foto: Prefeitura de AmericanaA Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire, no Parque Novo... Portal Veloz|Do R7 24/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 24/03/2025 - 09h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire, no Parque Novo Mundo, em Americana, promove, no dia 6 de abril (domingo), o 15º Passeio Ciclístico Solidário, organizado anualmente pela unidade. Também haverá caminhada em todo o percurso, e os participantes concorrem a uma bicicleta e a outros prêmios. O evento contará ainda com praça de alimentação, brincadeiras e cama elástica e ducha com caminhão pipa.

