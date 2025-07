Empresa é multada em R$ 3,7 mil por descarte irregular na zona rural de Iracemápolis Foto: Prefeitura de IracemápolisA equipe de fiscalização do Departamento de Meio Ambiente e Agricultura de... Portal Veloz|Do R7 25/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de IracemápolisA equipe de fiscalização do Departamento de Meio Ambiente e Agricultura de Iracemápolis aplicou uma multa no valor de R$ 3.720,00 a uma empresa que descartou lixo de forma irregular em diversos pontos da zona rural do município.

Saiba mais sobre essa importante ação de fiscalização e suas implicações no site do nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Restos mortais de Nicolly são encontrados dentro de sacos por equipe da Prefeitura de Hortolândia

Despedida de Preta Gil: velório no Theatro Municipal será seguido de cortejo

Casal é atropelado enquanto tentava ajudar vítimas de acidente na rodovia Limeira–Iracemápolis