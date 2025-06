Empresário desaparece após evento de motocicletas em Interlagos; carro foi encontrado no local Ele foi visto pela última vez no local, e seu carro foi encontrado estacionado nas... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 20h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 20h57 ) twitter

Portal Veloz

Ele foi visto pela última vez no local, e seu carro foi encontrado estacionado nas imediações, mas sem sinais do proprietário. O empresário Adalberto Júnior está desaparecido desde a última sexta-feira (30), após comparecer a um evento de motocicletas realizado no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

