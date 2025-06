Empresário é esfaqueado por amigo após discussão em pesqueiro de Limeira No último sábado (31), um homem, de 53 anos, foi preso após esfaquear um empresário... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h37 ) twitter

No último sábado (31), um homem, de 53 anos, foi preso após esfaquear um empresário do ramo de automóveis em um pesqueiro localizado no bairro Lagoa Nova, em Limeira (SP). Segundo informações apuradas, o suspeito, que é amigo da vítima, estava no local consumindo bebidas alcoólicas quando, após uma brincadeira feita pelo empresário, iniciou-se uma discussão. O agressor teria se irritado com o comentário e, durante o desentendimento, desferiu dois golpes de faca na vítima — um deles na região abdominal, causando um corte profundo.

