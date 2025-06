Empresário é morto a tiros dentro do carro em Cosmópolis; crime é investigado A vítima trabalhava no ramo de compra, venda e conserto de motocicletas Um empresário de... Portal Veloz|Do R7 10/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h56 ) twitter

A vítima trabalhava no ramo de compra, venda e conserto de motocicletas Um empresário de 38 anos foi encontrado morto com marcas de tiros dentro do próprio carro na manhã desta terça-feira (10), no bairro Residencial do Bosque, em Cosmópolis, no interior de São Paulo.

