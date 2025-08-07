Empresários brasileiros enfrentam incertezas com novas tarifas de importação dos EUA e buscam mercados alternativos Atualmente, cerca de 12% das exportações brasileiras têm como destino os EUA A partir desta... Portal Veloz|Do R7 06/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 06/08/2025 - 22h18 ) twitter

Atualmente, cerca de 12% das exportações brasileiras têm como destino os EUA. A partir desta quarta-feira (06), os Estados Unidos começaram a aplicar novas tarifas de importação sobre mais de 3 mil produtos, o que acende um alerta entre empresários e trabalhadores brasileiros. Itens como carne bovina, mel e pescados, fortemente exportados para o mercado norte-americano, estão entre os mais afetados, com taxas que podem chegar a 50%.

Saiba mais sobre como os empresários estão se adaptando a essa nova realidade e quais mercados alternativos estão sendo explorados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

