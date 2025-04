Empresas cerâmicas de Rio Claro avaliam currículos para preencherem mais de 300 vagas de emprego Quem está à procura de oportunidade de emprego no setor cerâmico terá uma grande chance... Portal Veloz|Do R7 01/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 01/04/2025 - 08h46 ) twitter

Quem está à procura de oportunidade de emprego no setor cerâmico terá uma grande chance em Rio Claro no começo deste mês de abril. Do dia 7 ao dia 11 várias empresas estarão recebendo currículo dos interessados na Semana Conecta Cerâmicas.

