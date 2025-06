Encontro de Fãs Pokémon é atração no Shopping ParkCity Sumaré O Encontro de Fãs Pokémon está de volta ao Shopping ParkCity Sumaré. No próximo sábado... Portal Veloz|Do R7 03/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 09h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O Encontro de Fãs Pokémon está de volta ao Shopping ParkCity Sumaré. No próximo sábado (7/6), o empreendimento recebe mais uma edição do evento que já ganhou o coração dos apaixonados pelo desenho japonês. Com diversas atividades como troca de cartas e sorteio de cartas raras, o evento é gratuito e será realizado das 15h às 18h, no lounge próximo à Zanini Kids. A iniciativa promete envolver o público com muita diversão e nostalgia.

Não perca a chance de participar dessa celebração incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Sorocaba sedia megafeira de tecnologia, inovação e sustentabilidade no Parque Tecnológico da cidade

Prefeitura de Americana propõe aumento de 20,5% no IPTU a partir de 2026

Funcionários do transporte coletivo de Limeira entram em acordo com empresa e finalizam greve