Enem 2025: prazo de inscrição termina nesta semana Foto: Gabriel Jabur / Agência Brasil Os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 02/06/2025 - 08h56 )

Foto: Gabriel Jabur / Agência Brasil Os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 têm até o dia 6 de junho, próxima sexta-feira, para se inscrever na Página do Participante. Candidatos que necessitam de atendimento especializado nos dois dias de provas devem fazer a solicitação no momento da inscrição ao teste deste ano.

