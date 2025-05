Enem 2025: prazo para pedir isenção da taxa acaba nesta sexta (2) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Os candidatos que têm direito a não pagar a taxa de inscrição... Portal Veloz|Do R7 02/05/2025 - 10h01 (Atualizado em 02/05/2025 - 10h01 ) twitter

Os candidatos que têm direito a não pagar a taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 devem solicitar a isenção até as 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira (2). O período foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC) em 25 de abril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

