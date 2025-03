Entenda nova rodada de saques do FGTS a quem tem saque-aniversário Joédson Alves/Agência Brasil De 12,1 milhões de trabalhadores demitidos de 2020 até a última sexta-feira... Portal Veloz|Do R7 03/03/2025 - 08h05 (Atualizado em 03/03/2025 - 08h05 ) twitter

Joédson Alves/Agência Brasil

De 12,1 milhões de trabalhadores demitidos de 2020 até a última sexta-feira (28), apenas 2,5 milhões vão ter direito ao saldo integral dos depósitos feitos pelos antigos empregadores no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os 9,6 milhões restantes terão descontada a antecipação do saque-aniversário, tipo de empréstimo oferecido por instituições financeiras. Essa é uma das regras da nova rodada de saques do FGTS, publicada na última sexta-feira em medida provisória (MP) em edição extraordinária do Diário Oficial da União. Com a promessa de injetar R$ 12,1 bilhões na economia, a medida é excepcional e não afetará os futuros demitidos.

Saiba mais sobre as mudanças e como isso pode impactar você, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

