Entenda o que Faz a Diferença nas Frutas que Você Consome Do cuidado a logística: o que garante frescor e qualidade na sua mesa Nem sempre... Portal Veloz|Do R7 13/08/2025 - 21h58

Do cuidado a logística: o que garante frescor e qualidade na sua mesa Nem sempre nos damos conta, mas a qualidade das frutas que encontramos nas prateleiras ou saboreamos em restaurantes começa muito antes de chegarem ao nosso prato. Existe uma cadeia bem estruturada que conecta o campo à mesa e nela, o papel da produção e da distribuição atacadista é fundamental.

Para saber mais sobre como a qualidade das frutas é garantida desde a produção até a mesa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

