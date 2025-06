Entidades esportivas de Limeira apontam à Câmara que município investe menos em esporte do que cidades vizinhas e propõem melhorias Foto: Câmara de LimeiraEm reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira, 16 de junho, a Comissão de... Portal Veloz|Do R7 17/06/2025 - 09h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Câmara de LimeiraEm reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira, 16 de junho, a Comissão de Esporte, Cultura e Turismo da Câmara Municipal recebeu propostas para políticas públicas na área esportiva, além de sugestões para melhorias na execução dos chamamentos públicos de projetos esportivos. Os vereadores ouviram o professor e educador físico Homero Ferrari, representando o Grupo de Apoio ao Desenvolvimento do Esporte Limeirense (Gadel).

Para saber mais sobre as propostas e a situação do investimento em esportes em Limeira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Limeira registra 782 afastamentos de servidores da educação por saúde mental

Saiba quais serviços funcionam normalmente em Limeira no feriado prolongado de Corpus Christi

Rio Claro terá final de semana com balonismo