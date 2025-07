Equipe DNA XV Sub-20 visita o Mauá na tarde desta sexta (11) pelo Paulista Série A Foto de capa: Mariana Kasten Visando se aproximar da zona de classificação para a segunda... Portal Veloz|Do R7 11/07/2025 - 10h59 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h59 ) twitter

Foto de capa: Mariana Kasten

Visando se aproximar da zona de classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista Série A, a equipe DNA XV Sub-20 visita o Mauá na tarde desta sexta-feira, 11, em partida agendada para às 15h00, no Estádio Municipal Pedro Benedetti, em Mauá. Com 10 rodadas concluídas até aqui, o Nhô Quim ocupa a 12ª posição no grupo 3, com 10 pontos. Os 10 primeiros de cada chave, mais os dois melhores décimos primeiros colocados, avançam ao término desta etapa, realizada em turno único.

