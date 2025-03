Escola André De Nadai é alvo de furto de fios de cobre e tem atividades regularizadas nesta segunda (31) em Sumaré Foto: Reprodução/Google MapsA Prefeitura Municipal de Sumaré informou que os reparos na Escola Municipal André... Portal Veloz|Do R7 31/03/2025 - 10h07 (Atualizado em 31/03/2025 - 10h07 ) twitter

Foto: Reprodução/Google MapsA Prefeitura Municipal de Sumaré informou que os reparos na Escola Municipal André de Nadai, localizada no Jardim Santa Carolina (Nova Veneza), foram concluídos na noite da última sexta-feira (27). As equipes da Secretaria Municipal de Educação e Serviços Públicos trabalharam para restabelecer a energia elétrica da unidade escolar, que havia sido afetada pelo furto de fios de cobre. Com os reparos finalizados, as aulas serão retomadas normalmente nesta segunda (31), no horário regular. “A Prefeitura Municipal de Sumaré lamenta o ocorrido e reafirma o compromisso com a segurança e o bem-estar dos alunos e da comunidade escolar”, disse a administração municipal por meio de nota oficial.

