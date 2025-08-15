Esporte e solidariedade se encontram em evento que une Limeira por uma boa causa
Reprodução/Instagram - Corrida CentenáriaApós o sucesso da primeira edição, a Corrida Centenária está de volta e promete movimentar Limeira no dia 31 de agosto de 2025. Com largada no Estádio Major Levy Sobrinho, o evento une esporte, saúde e solidariedade, com toda a arrecadação destinada ao Asilo João Kühl Filho e aos projetos sociais das categorias de base da Inter de Limeira.
