Estado de São Paulo se prepara para primeira onda de frio de 2025 com ação emergencial de acolhimento na capital A sexta-feira deve ser o dia mais frio do ano até agora Com a chegada... Portal Veloz|Do R7 28/05/2025 - 20h56

A sexta-feira deve ser o dia mais frio do ano até agora. Com a chegada da primeira onda de frio de 2025, o Governo do Estado de São Paulo lançou uma operação emergencial de acolhimento voltada às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação, coordenada pela Defesa Civil em parceria com diversas secretarias estaduais, o Metrô e o Fundo Social de São Paulo, prevê a instalação de um Abrigo Solidário na estação Pedro II da Linha 3-Vermelha do Metrô, na capital.

Saiba mais sobre essa importante ação e as previsões do tempo no estado acessando a matéria completa no Portal Veloz.

