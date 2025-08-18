Estado de SP registra a menor taxa de desemprego em 13 anos Foto: Governo de SPO estado de São Paulo registrou no 2º trimestre deste ano taxa... Portal Veloz|Do R7 18/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 08h18 ) twitter

Foto: Governo de SPO estado de São Paulo registrou no 2º trimestre deste ano taxa de desemprego de 5,1%, a menor da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. Além disso, o indicador do estado foi mais positivo que a taxa de desemprego nacional (5,8%) e da região Sudeste (5,3%).

Para mais detalhes sobre essa importante conquista do estado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

