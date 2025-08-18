Estado de SP registra a menor taxa de desemprego em 13 anos
Foto: Governo de SPO estado de São Paulo registrou no 2º trimestre deste ano taxa...
Foto: Governo de SPO estado de São Paulo registrou no 2º trimestre deste ano taxa de desemprego de 5,1%, a menor da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. Além disso, o indicador do estado foi mais positivo que a taxa de desemprego nacional (5,8%) e da região Sudeste (5,3%).
Foto: Governo de SPO estado de São Paulo registrou no 2º trimestre deste ano taxa de desemprego de 5,1%, a menor da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. Além disso, o indicador do estado foi mais positivo que a taxa de desemprego nacional (5,8%) e da região Sudeste (5,3%).
Para mais detalhes sobre essa importante conquista do estado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para mais detalhes sobre essa importante conquista do estado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: