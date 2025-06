Estado recomenda que população substitua murtas por espécies nativas; entenda Foto: Prefeitura de LimeiraA Prefeitura de Limeira informou que realizará ações visando a conscientização sobre... Portal Veloz|Do R7 13/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 13/06/2025 - 10h36 ) twitter

Foto: Prefeitura de LimeiraA Prefeitura de Limeira informou que realizará ações visando a conscientização sobre os riscos das árvores exóticas murtas, que também são conhecidas como damas-da-noite. Embora muito utilizada com fins ornamentais, essa espécie é hospedeira da bactéria causadora do “greening”, doença que afeta a citricultura. A medida segue a Resolução SAA nº 24/2025, do governo estadual.

