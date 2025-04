Estão abertas as inscrições para o 5º Festival Gastronômico de Artur Nogueira A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, inicia nesta terça-feira... Portal Veloz|Do R7 29/04/2025 - 12h42 (Atualizado em 29/04/2025 - 12h42 ) twitter

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, inicia nesta terça-feira (29) as inscrições do 5º Festival Gastronômico. Neste ano, o evento presta uma homenagem especial à tradicional culinária mineira com o tema “Eita Trem Bão”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades do festival!

