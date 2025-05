Estrutura para a 40ª Festa das Nações de Piracicaba começa a ser montada no Engenho Central Foto: Prefeitura de PiracicabaJá iniciando os preparativos para a 40ª edição da Festa das Nações... Portal Veloz|Do R7 09/05/2025 - 09h47 (Atualizado em 09/05/2025 - 09h47 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaJá iniciando os preparativos para a 40ª edição da Festa das Nações de Piracicaba, toda as estruturas de restaurantes, palco, tendas e áreas comuns já estão sendo montadas no Engenho Central. A festa, que acontece de 14 a 18 de maio, é realizada pela Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações), promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade, com organização das secretarias de Cultura e Turismo, e apresentada pelo Ministério da Cultura e pela TOOLS Digital Services.

