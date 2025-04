Estudantes da rede municipal de Americana poderão fazer intercâmbio internacional; entenda Foto: Prefeitura de AmericanaEstudantes dos 9° anos do Ensino Fundamental da rede municipal de Educação... Portal Veloz|Do R7 10/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 08h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaEstudantes dos 9° anos do Ensino Fundamental da rede municipal de Educação de Americana poderão participar, ainda em 2025, do Prontos Pro Mundo, programa de intercâmbio promovido pelo Governo de São Paulo. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (9) durante o evento “Investimentos na Educação”, com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do secretário estadual de Educação, Renato Feder.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa oportunidade incrível para os estudantes!

