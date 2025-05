Estudantes de Santa Bárbara recebem visita de ex-jogadora da seleção brasileira de basquete Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteEstudantes do 5º ano A do CIEP “Dom Eduardo Koaik”... Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 08h16 (Atualizado em 27/05/2025 - 08h16 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteEstudantes do 5º ano A do CIEP “Dom Eduardo Koaik” receberam, na última sexta-feira (23), a ex-jogadora da seleção brasileira de basquete Micaela Martins Jacintho Zakrzeski. Ela visitou a unidade escolar de Santa Bárbara d’Oeste e compartilhou com os alunos sua trajetória no esporte de alto rendimento.

