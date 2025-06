Estudantes têm até as 23h59 desta sexta (13) para fazer a inscrição no Enem Jose Cruz/Agência Brasil O prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de... Portal Veloz|Do R7 13/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 13/06/2025 - 08h57 ) twitter

Jose Cruz/Agência Brasil O prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 termina às 23 horas e 59 minutos (no horário de Brasília) desta sexta-feira (13), após ter sido ampliado em uma semana pelo Ministério da Educação (MEC). O encerramento original das inscrições era 6 de junho.

Não perca a chance! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre as inscrições do Enem!

