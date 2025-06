Estudo aponta risco de crise hídrica em Piracicaba e Rio Claro nas próximas décadas Foto: Câmara de PiracicabaA demanda por captação de água da cidade de Piracicaba – feita... Portal Veloz|Do R7 24/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 24/06/2025 - 12h17 ) twitter

Foto: Câmara de PiracicabaA demanda por captação de água da cidade de Piracicaba – feita majoritariamente a partir do Rio Corumbataí, que atualmente abastece mais de 80% da cidade -, pode ser maior do que a disponibilidade efetiva do manancial a partir de 2030. Na prática, isso pode significar problemas no abastecimento na cidade.

Para entender melhor os desafios e as soluções propostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

