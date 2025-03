ETA de Americana receberá melhorias para reforçar abastecimento de água no Pós-Anhanguera Foto: Prefeitura de AmericanaO Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana vai executar, nesta... Portal Veloz|Do R7 11/03/2025 - 11h48 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de AmericanaO Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana vai executar, nesta quarta-feira (12), serviços de manutenção na Estação de Tratamento de Água (ETA), com o objetivo de reforçar a oferta de água para a região do Pós-Anhanguera em 3 milhões de litros por dia, segundo a autarquia.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as melhorias no abastecimento de água!

Leia Mais em Portal Veloz:

Pedido da Procuradoria da Mulher da Câmara de Jaguariúna é atendido e Patrulha Maria da Penha é retomada

Santa Casa de Sorocaba amplia leitos e revitaliza recepção do prédio para atendimento público

Feirantes de Sumaré se reúnem com Secretaria de Obras para discutir melhorias e levar demandas