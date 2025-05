Etanol e gasolina têm quedas nos preços em abril, aponta Edenred Ticket Log Fernando Frazão/Agência Brasil No mês de abril, o preço médio do litro do etanol foi...

No mês de abril, o preço médio do litro do etanol foi de R$ 4,48 nos postos de abastecimento do País, registrando queda de 0,67% na comparação com a média de março. O preço médio da gasolina também caiu no mesmo período (-0,46%), com o combustível sendo comercializado à média de R$ 6,46. Os números são da mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa.

