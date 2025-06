Etecs de SP prorrogam período de inscrições do Vestibulinho Governo de SPO Centro Paula Souza (CPS) prorrogou até sexta-feira (13) o prazo para inscrições... Portal Veloz|Do R7 10/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Governo de SPO Centro Paula Souza (CPS) prorrogou até sexta-feira (13) o prazo para inscrições no Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2025. O candidato deve se inscrever pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. Para participar do processo seletivo é necessário pagar a taxa de R$ 30 até segunda-feira (16). A prova será aplicada no dia 6 de julho, às 13h30.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais informações sobre como se inscrever e garantir sua vaga!

Leia Mais em Portal Veloz:

Homem é preso após invadir casa da ex-esposa em Iracemápolis e furtar diversos objetos

Prefeitura de Limeira é questionada sobre demora no atendimento ao público em unidades de saúde

Dupla é detida pela GCM de Limeira após roubo em comércio no bairro Nova Suíça